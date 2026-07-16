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В Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов

Пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов.

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Шесть вагонов грузового поезда, по уточненной информации, и одна секция локомотива сошли с рельсов на участке Кишерть — Шумково в Пермском крае. Об этом сообщается в канале Свердловской железной дороги (СвЖД) в «Максе».

«15 июля в 23:31 мск на двухпутном электрифицированном участке Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги произошел сход, по уточненным данным, шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда (груз — глинозем)», — говорится в сообщении.

Ранее в СвЖД информировали о сходе трех вагонов и одной секции локомотива. Пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов.