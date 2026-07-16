В Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Шесть вагонов грузового поезда, по уточненной информации, и одна секция локомотива сошли с рельсов на участке Кишерть — Шумково в Пермском крае. Об этом сообщается в канале Свердловской железной дороги (СвЖД) в «Максе».