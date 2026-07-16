Атака беспилотников привела к повреждению гражданской инфраструктуры в Энгельсе

Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в городе Энгельсе Саратовской области из-за атаки беспилотников. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
— Из-за атаки дронов ВСУ есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. Пострадавших нет, — написал он в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. Угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения, добавил глава области.
В Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали 93 украинских БПЛА над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, атака отражалась с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля.
В период с 8:00 до 20:00 14 июля российские системы ПВО уничтожили 252 беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской и Тульской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.