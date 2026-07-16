Крокодил вцепился в плечо купальщика в Индии

В индийском штате Махараштра жертвой нападения крокодила стал 60-летний мужчина. Инцидент произошел в реке Кришна, куда местный житель Джалиндар Салункхе пришел искупаться в составе группы, пишет Times of India.
По словам пострадавшего, он регулярно плавает в этом месте на протяжении последних 20 лет и ранее ни разу не сталкивался здесь с хищниками. Однако в этот раз, подплывая к мосту, мужчина задел рукой крокодила в мутной воде — рептилия мгновенно среагировала и вцепилась ему в плечо.
Находившиеся рядом купальщики вмешались в происходящее: им удалось отбить жертву от хищника и вытащить пострадавшего на берег. Из-за серьезных травм Салункхе был доставлен в больницу и помещен в реанимационное отделение.
Местный лесничий Судхир Сонаване сообщил, что крокодилы в этой части реки — не редкость, и он наблюдает их там постоянно. По его словам, лесной департамент установил предупреждающие знаки и неоднократно призывал граждан соблюдать осторожность. Однако, как отметил чиновник, многие жители продолжают приходить на утренние купания, игнорируя опасность.
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