Крокодил вцепился в плечо купальщика в Индии

По словам пострадавшего, он регулярно плавает в этом месте на протяжении последних 20 лет и ранее ни разу не сталкивался здесь с хищниками. Однако в этот раз, подплывая к мосту, мужчина задел рукой крокодила в мутной воде — рептилия мгновенно среагировала и вцепилась ему в плечо.