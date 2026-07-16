Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из нацпарка «Красноярскиее Столбы» эвакуировали женщину с травмами рук

В Красноярске на Столбах за полтора месяца произошли 18 несчастных случаев.

Источник: Комсомольская правда

Днем 15 июля возле центрального входа в национальный парк «Красноярские Столбы» пострадала посетительница. Женщина оступилась во время прогулки и повредила обе руки. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель» 16 июля.

На помощь туристке подоспели специалисты красноярского поисково-спасательного отряда, которые как раз несли дежурство на выдвижном посту в парке. Они оказали первую помощь: обработали раны и наложили повязки. После этого пострадавшую эвакуировали на Свердловскую, где ее уже ждала машина скорой помощи.

Спасатели поделились, что в этом году за лето на Столбах произошли 18 несчастных случаев с отдыхающими. Специалисты напомнили, что прогулка в лесу даже по простому маршруту требует осторожности и подходящей экипировки. Скользкие камни, крутые тропы и невнимательность могут обернуться серьезными травмами.