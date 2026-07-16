Из нацпарка «Красноярскиее Столбы» эвакуировали женщину с травмами рук

На помощь туристке подоспели специалисты красноярского поисково-спасательного отряда, которые как раз несли дежурство на выдвижном посту в парке. Они оказали первую помощь: обработали раны и наложили повязки. После этого пострадавшую эвакуировали на Свердловскую, где ее уже ждала машина скорой помощи.