В Свердловской области в ДТП погиб человек

По предварительным данным, 41-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus под управлением 26-летнего водителя. Водитель отечественной машины скончался в карете скорой помощи, а пассажир, 38-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу. В иномарке пострадали водитель, 23-летняя пассажирка и семилетняя девочка, находившаяся в детском удерживающем устройстве и пристегнутая ремнем безопасности.