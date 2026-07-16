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В Свердловской области в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали, сообщило региональное Управление Госавтоинспекции.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской области. Один человек погиб, четверо пострадали, в том числе семилетняя девочка, сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими. Дорожный инцидент произошел на улице Ленина, в районе дома № 49, в поселке Большой Исток Сысертского района», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, 41-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus под управлением 26-летнего водителя. Водитель отечественной машины скончался в карете скорой помощи, а пассажир, 38-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу. В иномарке пострадали водитель, 23-летняя пассажирка и семилетняя девочка, находившаяся в детском удерживающем устройстве и пристегнутая ремнем безопасности.