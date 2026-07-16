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В Совфеде заявили о необходимости расследования убийства главного инженера ЗАЭС

Россия намерена добиваться международного расследования гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Москва считает необходимым установить обстоятельства произошедшего с привлечением профильных международных структур, сообщил газете «Известия» председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин.

Источник: Life.ru

По словам сенатора, по ситуации должно высказаться Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его руководство. Он отметил, что инцидент на территории станции требует отдельного изучения и не должен оставаться без международной оценки.

Карасин связал гибель специалиста с атаками на ЗАЭС, которые создают угрозу для работников объекта и безопасности атомной инфраструктуры. Сенатор заявил, что удары по районам размещения ядерного объекта могут привести к последствиям, выходящим за пределы региона.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака Вооружённых сил Украины, в результате которой погиб главный инженер Запорожской АЭС, создаёт угрозу ядерной безопасности и является недопустимой. Гросси также обратил внимание на сохраняющиеся угрозы вокруг Запорожской АЭС. Среди них он назвал перебои с внешним электроснабжением станции. Агентство также выступило с требованием немедленно остановить любые удары по ядерным объектам, прилегающим к ним территориям и персоналу этих предприятий.

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