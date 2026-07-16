Новосибирский пенсионер получил 4 года колонии за поджоги и порчу имущества

Кроме того, в марте 2025 года подсудимый прорезал по четыре шины на автомобилях Toyota Vitz и Toyota Prius Hybrid, принадлежащих другому потерпевшему — К. А в мае того же года он облил бензином придверный коврик и входную дверь квартиры этого же гражданина, после чего поджёг жидкость спичками. В результате возгорания дверь была полностью уничтожена. Ущерб потерпевшему К. оценили в 109 тысяч рублей.