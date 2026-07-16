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Новосибирский пенсионер получил 4 года колонии за поджоги и порчу имущества

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, признав его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, в том числе путём поджога. Мужчина проведёт четыре года в исправительной колонии общего режима. Подробности сообщили в объединённой пресс-службе судейского сообщества Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как установило следствие, в октябре 2024 года фигурант умышленно поджёг дом потерпевшего С., расположенный на территории Боровского сельсовета. В результате пожара строение было полностью уничтожено. Спустя девять месяцев, в июле 2025 года, он вновь вернулся на тот же участок и поджёг автомобиль «ГАЗ-3110» и летнюю кухню. Огонь не оставил от них ничего. Общий ущерб, причинённый потерпевшему С., превысил 4 миллиона рублей.

Кроме того, в марте 2025 года подсудимый прорезал по четыре шины на автомобилях Toyota Vitz и Toyota Prius Hybrid, принадлежащих другому потерпевшему — К. А в мае того же года он облил бензином придверный коврик и входную дверь квартиры этого же гражданина, после чего поджёг жидкость спичками. В результате возгорания дверь была полностью уничтожена. Ущерб потерпевшему К. оценили в 109 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину не признал и отказался от дачи показаний. Несмотря на это, суд счёл доказательства достаточными для обвинительного приговора. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены в полном объёме.

Этим же решением суда фигурант был оправдан по обвинению в совершении преступлений в отношении ещё одного потерпевшего — Е. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.