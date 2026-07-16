В Приангарье водитель уснул и врезался в грузовик, пострадали 4 человека

В Приангарье из-за уснувшего водителя пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 14 июля на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе. 45-летний житель Усть-Илимска ехал в «Мазде» в сторону Иркутска, когда выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Скания» под управлением 53-летнего мужчины.
Пострадали водитель кроссовера, 47-летняя женщина и двое мальчиков 8 и 11 лет, ехавшие с ним. Их госпитализировали. Водитель признался, что начал засыпать за рулем, что привело к потере внимания.
Полиция проводит проверку.