В Приангарье водитель уснул и врезался в грузовик, пострадали 4 человека

Инцидент произошел 14 июля на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе. 45-летний житель Усть-Илимска ехал в «Мазде» в сторону Иркутска, когда выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Скания» под управлением 53-летнего мужчины.