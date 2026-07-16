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В Новосибирской области женщина получила срок за нападение с ножом

Инцидент произошел 25 января 2026 года.

Источник: Freepik

Жительница Болотнинского района Новосибирской области отправится в колонию общего режима на 3 года и 8 месяцев за нанесение ножевых ранений мужчине во время бытовой ссоры. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 25 января 2026 года в квартире в городе Болотное: после того как потерпевший ударил свою сожительницу, обвиняемая вступила с ним в конфликт и нанесла ему не менее трех ударов кухонным ножом в спину и правое плечо.

Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.