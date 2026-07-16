Шесть вагонов и секция локомотива сошли с рельсов в Пермском крае

Шесть вагонов и секция локомотива грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае.
Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, ЧП случилось 16 июля около 01:31 на участке Кишерть — Шумково. Отмечается, что поезд транспортировал партию глинозёма.
В результате схода вагонов с рельсов никто не пострадал, однако возможны задержки в движении пассажирских поездов. Сейчас на месте работают специалисты, которые устраняют последствия аварии на железной дороге.
«Обстоятельства произошедшего уточняются», — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, 15 июня под колёсами поезда в Пермском крае погиб 11-летний мальчик.