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Шесть вагонов и секция локомотива сошли с рельсов в Пермском крае

Сейчас устраняются последствия аварии на железной дороге.

Шесть вагонов и секция локомотива грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, ЧП случилось 16 июля около 01:31 на участке Кишерть — Шумково. Отмечается, что поезд транспортировал партию глинозёма.

В результате схода вагонов с рельсов никто не пострадал, однако возможны задержки в движении пассажирских поездов. Сейчас на месте работают специалисты, которые устраняют последствия аварии на железной дороге.

«Обстоятельства произошедшего уточняются», — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, 15 июня под колёсами поезда в Пермском крае погиб 11-летний мальчик.