В Тюмени ликвидировали возгорание колесных шин на площади 720 кв. м

ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали возгорание колесных шин в селе Яр Тюменского муниципального округа на площади 720 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пожар ликвидирован на площади 720 кв. метров», — сказано в сообщении.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что колесные шины горят на площади 700 кв. метров в селе Яр Тюменского муниципального округа. На месте работали 20 сотрудников и 6 единиц техники областного управления МЧС России.
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