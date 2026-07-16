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36-летний новосибирец осуждён за пьяную езду на отцовской Subaru Legacy

Мужчину на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 36-летнего местного жителя приговорили к лишению свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Судом установлено, что подсудимый, имея судимость за езду в пьяном виде, не сделал для себя выводов, продемонстрировал пренебрежение к закону и безопасности окружающих, вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля Subaru Legacy, принадлежащего его отцу», — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал новосибирца виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и назначил ему один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину на три года лишили права управлять транспортными средствами.