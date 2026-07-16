Комсомольчанка из мести украла у бывшего мужа пистолет

В Комсомольске-на-Амуре за кражу травматического пистолета и патронов осуждена местная жительница, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Горожанка решила отомстить бывшему мужу. Находясь в его квартире, она взяла ключи от сейфа, тайно вытащила оттуда оружие и патроны на общую сумму 31 тысяча рублей, и скрылась.
Владелец имущества обратился в полицию, и комсомольчанку задержали. Она призналась в преступлении и сказала, что хотела отомстить бывшему мужу, а использовать оружие не собиралась.
— Суд признал подсудимую виновной в хищении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Оружие возвращено владельцу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, за стрельбу во дворе житель Хабаровского края получил условный срок.