Жительницу Приморья осудят за гибель дочери при пожаре

В Спасском районе Приморского края состоится заседание по делу о гибели 9-летней девочки. Как установлено следствием, 42-летняя мать оставила свою дочь одну в спальной комнате, не обеспечив должного присмотра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Ребенок, оставшийся без контроля, нашел зажигалку и, играя, поджег двухъярусную кровать. Огонь мгновенно охватил мебель и комнату. Когда взрослые заметили дым, было уже поздно — девочка надышалась угарным газом и погибла на месте.
Против матери завели уголовное дело. Судебное заседание назначено на 21 июля. В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит до трех лет лишения свободы.