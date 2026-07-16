Жительницу Приморья осудят за гибель дочери при пожаре

В Спасском районе Приморского края состоится заседание по делу о гибели 9-летней девочки. Как установлено следствием, 42-летняя мать оставила свою дочь одну в спальной комнате, не обеспечив должного присмотра. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.