Пожарные спасли мать с двумя детьми из горящего дома в Качуге

IrkutskMedia, 16 июля. Пожар произошел в переулке Речном в поселке Качуг накануне вечером, 15 июля. Там загорелась веранда, пристроенная к жилому дому.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на момент возгорания в доме находились 40-летняя хозяйка и двое ее сыновей. Увидев открытое горение, женщина позвонила в пожарную охрану. Самостоятельно выбраться из дома семья не смогла, так как входная дверь была охвачена огнем.
Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли женщину и детей. Никто из них не пострадал.
Открытое горение на площади 36 кв. метров ликвидировали шесть пожарных с помощью двух единиц техники. Дознаватели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Напомним, в Усолье-Сибирском вечером произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома в проезде Серегина. Из задымленного подъезда сотрудники МЧС России спасли двух человек, еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно.