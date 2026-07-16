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Пожарные спасли мать с двумя детьми из горящего дома в Качуге

Открытое горение на площади 36 кв. метров ликвидировали шесть огнеборцев с помощью двух единиц техники.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 16 июля. Пожар произошел в переулке Речном в поселке Качуг накануне вечером, 15 июля. Там загорелась веранда, пристроенная к жилому дому.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на момент возгорания в доме находились 40-летняя хозяйка и двое ее сыновей. Увидев открытое горение, женщина позвонила в пожарную охрану. Самостоятельно выбраться из дома семья не смогла, так как входная дверь была охвачена огнем.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли женщину и детей. Никто из них не пострадал.

Открытое горение на площади 36 кв. метров ликвидировали шесть пожарных с помощью двух единиц техники. Дознаватели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в Усолье-Сибирском вечером произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома в проезде Серегина. Из задымленного подъезда сотрудники МЧС России спасли двух человек, еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно.

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