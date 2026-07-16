В Запорожье снесли 70-летний памятник Глинке

В украинском Запорожье демонтировали памятник русскому композитору Михаилу Глинке. Монумент, установленный у входа в областную филармонию еще в 1955 году, убрали 15 июля. Информацию об этом распространило агентство УНИАН.
Как уточняется в сообщении, этот памятник оставался одним из немногих сохранившихся в городе монументов, посвященных деятелям русской культуры. Судьба объекта была решена спустя десятилетия после его установки.
Примечательно, что концертный зал, при котором находился бюст, формально продолжает носить имя композитора. Вопрос о переименовании учреждения, по имеющейся информации, на данный момент не рассматривался или не был окончательно решен, в отличие от судьбы самого изваяния.
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