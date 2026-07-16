На Сахалине завели дело на организатора экскурсии после гибели туриста

Согласно версии следствия, подозреваемая не обеспечила должного уровня безопасности, не разработала безопасный маршрут и не провела инструктаж по технике безопасности, что в результате привело к трагическому инциденту. Один из участников экскурсии, потеряв равновесие, сорвался со скалы и получил травмы, несовместимые с жизнью.