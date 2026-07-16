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На Сахалине завели дело на организатора экскурсии после гибели туриста

В Сахалинской области завели дело после гибели туриста во время организованной экскурсии.

Источник: Аргументы и факты

В Сахалинской области инициировано расследование по факту трагической гибели туриста во время организованной экскурсии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, 14 июля 2026 года женщина, ответственная за безопасность туристов, организовала поездку группы в район залива Касатка на Чертову скалу.

Согласно версии следствия, подозреваемая не обеспечила должного уровня безопасности, не разработала безопасный маршрут и не провела инструктаж по технике безопасности, что в результате привело к трагическому инциденту. Один из участников экскурсии, потеряв равновесие, сорвался со скалы и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Сахалина по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее также сообщалось об эвакуации спасателями с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии тела погибшего малайзийского альпиниста.