На Сахалине завели дело на организатора экскурсии после гибели туриста

В Сахалинской области инициировано расследование по факту трагической гибели туриста во время организованной экскурсии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По предварительным данным, 14 июля 2026 года женщина, ответственная за безопасность туристов, организовала поездку группы в район залива Касатка на Чертову скалу.
Согласно версии следствия, подозреваемая не обеспечила должного уровня безопасности, не разработала безопасный маршрут и не провела инструктаж по технике безопасности, что в результате привело к трагическому инциденту. Один из участников экскурсии, потеряв равновесие, сорвался со скалы и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Сахалина по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее также сообщалось об эвакуации спасателями с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии тела погибшего малайзийского альпиниста.