Жителя Приморья осудили за вымогательство денег у чужого должника

В Приморском крае вынесен приговор 42-летнему мужчине, который решил вернуть долг не через суд, а с помощью кулаков и угроз. Все началось в 2020 году, когда потерпевший одолжил у знакомого 250 тысяч рублей на развитие бизнеса. Однако спустя время к заемщику пришли не те, кто давал деньги, а совсем другие люди — подсудимый и трое его сообщников, которым почему-то стало известно о займе. Они не имели никакого отношения к кредитору, но решили сами «взыскать» чужой долг. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.