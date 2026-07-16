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Прокуратура Иркутской области проверяет водные объекты после гибели ребёнка

Надзорное ведомство требует от ответственных органов усилить контроль за безопасностью на воде.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова на совещании озвучила системные нарушения в работе уполномоченных органов при организации безопасного отдыха на водных объектах.

Особое внимание уделили правилам поведения на воде в целях предотвращения гибели детей и травматизма, а также видам ответственности за их несоблюдение.

— Прокуратура регулярно проводит проверки и напоминает о недопустимости организации массового отдыха в необорудованных местах, — сообщает прокуратура Иркутской области.

Основные риски таких пляжей — отсутствие спасателей, необследованное дно, опасные течения и резкие перепады глубин.

Вопросы безопасности находятся на постоянном контроле надзорного ведомства, в том числе соблюдение предъявляемых требований со стороны ответственных органов.

Проверки ужесточились после трагических случаев с участием детей на воде. Прокуратура требует от муниципалитетов и профильных служб неукоснительного соблюдения законодательства и оперативного устранения нарушений.