Прокуратура Иркутской области проверяет водные объекты после гибели ребёнка

Заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова на совещании озвучила системные нарушения в работе уполномоченных органов при организации безопасного отдыха на водных объектах.
Особое внимание уделили правилам поведения на воде в целях предотвращения гибели детей и травматизма, а также видам ответственности за их несоблюдение.
— Прокуратура регулярно проводит проверки и напоминает о недопустимости организации массового отдыха в необорудованных местах, — сообщает прокуратура Иркутской области.
Основные риски таких пляжей — отсутствие спасателей, необследованное дно, опасные течения и резкие перепады глубин.
Вопросы безопасности находятся на постоянном контроле надзорного ведомства, в том числе соблюдение предъявляемых требований со стороны ответственных органов.
Проверки ужесточились после трагических случаев с участием детей на воде. Прокуратура требует от муниципалитетов и профильных служб неукоснительного соблюдения законодательства и оперативного устранения нарушений.