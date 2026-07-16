Женщина спрятала слитки золота на ₽24 млн в обуви для вывоза из РФ

Как сообщили в транспортной полиции, фигуранткой дела стала 38-летняя гражданка одного из государств Восточной Азии. По версии следствия, женщина вступила в сговор с пока не установленным человеком, который предложил ей заработать на нелегальном перемещении драгоценных металлов через границу.