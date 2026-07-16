Женщина спрятала слитки золота на ₽24 млн в обуви для вывоза из РФ

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела о попытке вывезти из России драгоценные металлы стоимостью более 24,4 миллиона рублей. Обвиняемая спрятала четыре слитка в подошвах обуви, однако тайник обнаружили при прохождении таможенного контроля.
Как сообщили в транспортной полиции, фигуранткой дела стала 38-летняя гражданка одного из государств Восточной Азии. По версии следствия, женщина вступила в сговор с пока не установленным человеком, который предложил ей заработать на нелегальном перемещении драгоценных металлов через границу.
Обвиняемая получила более двух килограммов золота и около 290 граммов серебра. Металлы разделили на четыре слитка и спрятали в обуви. Таким способом женщина рассчитывала пройти контроль в пункте пропуска Благовещенска и доставить груз за пределы России.
Сотрудники таможни обратили внимание на пассажирку и провели досмотр. В оборудованных в подошвах тайниках нашли четыре тяжелых металлических предмета. Экспертиза подтвердила, что они содержат золото и серебро. Общую стоимость изъятого оценили более чем в 24,4 миллиона рублей.
Следствие предъявило женщине обвинение в контрабанде стратегически важных ресурсов и незаконном обороте драгоценных металлов. Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 226.1 и части 5 статьи 191 УК РФ.
Расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы передали в Благовещенский городской суд. Личность предполагаемого сообщника женщины пока не установлена.
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