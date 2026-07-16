14-летнего подростка обвинили в подготовке нападений на две мечети

В Лондоне 14-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке террористического акта против двух мечетей. Следствие связывает предполагаемый план с крайне правой идеологией. Имена несовершеннолетнего и религиозных учреждений власти не раскрывают.
Подростка задержали 9 июля в южной части британской столицы. Первоначально его подозревали в повреждении автомобиля, совершенном 20 июня в районе Саттон. Во время обыска дома полицейские обнаружили документы, содержание которых вызвало опасения у сотрудников контртеррористического подразделения.
Изъятые материалы, по данным Скотленд-Ярда, указывали на возможную подготовку нападения. После их изучения подростка дополнительно задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 5 британского закона о терроризме 2006 года.
Прокуратура предъявила ему два обвинения. Первое касается подготовки террористических действий, второе — умышленного повреждения имущества при отягчающем обстоятельстве в виде расовой ненависти. Подростка оставили под стражей до заседания Вестминстерского магистратского суда.
Полиция сообщила, что предполагаемыми целями могли стать две мечети в лондонском районе Саттон. С руководителями религиозных организаций связались правоохранители, им предложили дополнительную защиту. В районах, затронутых расследованием, увеличили число патрулей.
Других подозреваемых в деле пока нет. Полиция считает, что непосредственной угрозы со стороны неустановленных сообщников не существует.
Руководитель контртеррористического подразделения Доминик Мерфи назвал возраст обвиняемого вызывающим серьезную тревогу. Следователи намерены установить, где подросток познакомился с радикальными материалами, общался ли он с экстремистами в интернете и успел ли приобрести средства для осуществления предполагаемого плана.
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