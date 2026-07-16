14-летнего подростка обвинили в подготовке нападений на две мечети

Руководитель контртеррористического подразделения Доминик Мерфи назвал возраст обвиняемого вызывающим серьезную тревогу. Следователи намерены установить, где подросток познакомился с радикальными материалами, общался ли он с экстремистами в интернете и успел ли приобрести средства для осуществления предполагаемого плана.