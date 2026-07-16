Водитель уснул за рулем и выехал на встречку в Иркутской области

На территории Куйтунского района в Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал водитель, уснувший за рулем, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В результате столкновения автомобиля Mazda с большегрузом Scania пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей.
По имеющимся данным, за рулем Mazda находился 45-летний мужчина, который допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль.
В числе пострадавших — сам водитель, его 47-летняя пассажирка и двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту данного происшествия.
Ранее в Волгограде у остановки «Проспект Металлургов» легковой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в остановочный павильон с людьми.