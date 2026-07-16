Беременная женщина умерла на трассе в СКО: родные винят в трагедии разбитые дороги

Она была известным в районе педагогом, активным общественным деятелем, матерью двоих детей и единственной дочерью в семье. Родственники уверены, что к трагедии привели комплекс причин, включая возможные медицинские ошибки. Главным фактором, лишившим женщину шанса на спасение, они называют многолетнее отсутствие нормальной дороги на участке трассы между Пресновкой и Благовещенкой.