Беременная женщина умерла на трассе в СКО: родные винят в трагедии разбитые дороги

Как сообщает новостной паблик Halyqstan в Instagram, 34-летняя беременная женщина скончалась на трассе в Северо-Казахстанской области. Ее состояние ухудшилось по дороге, а скорая помощь не успела добраться из-за бездорожья.
Машина скорой помощи, спешившая на вызов, была вынуждена буквально ползти по разбитой трассе. Отрезок пути в 37 км занял около полутора часов. Из-за критического состояния дороги медики просто не успели вовремя оказать пациентке необходимую помощь. Родственники погибшей и сельчане считают, что драгоценное время стоило женщине жизни.
Она была известным в районе педагогом, активным общественным деятелем, матерью двоих детей и единственной дочерью в семье. Родственники уверены, что к трагедии привели комплекс причин, включая возможные медицинские ошибки. Главным фактором, лишившим женщину шанса на спасение, они называют многолетнее отсутствие нормальной дороги на участке трассы между Пресновкой и Благовещенкой.
Местные жители годами пишут жалобы во все инстанции, но ситуация не меняется. На публикацию отреагировали в акимате Жамбылского района СКО.
По данным отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильная дорога областного значения КТ-32 Пресновка — Благовещенка — Кайранколь протяженностью 98 км находится в ведении управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области.
Ремонт наиболее проблемного участка протяженностью 61 км между Благовещенкой и Кайранколь предусмотрен поэтапно в рамках трех пусковых комплексов. На первом этапе планируется ремонт участка от Кайранколь до Украинского. Очередность определена технологией производства работ и доставкой строительных материалов через Пресновку, что исключит повреждение отремонтированных участков тяжелой техникой.
По данному участку получено положительное заключение ведомственной экспертизы от 13 июля 2026 года. Ведутся подготовка к государственным закупкам для определения подрядной организации и начало строительно-монтажных работ, запланированное на первую декаду августа 2026 года.
В текущем году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на участок от Украинского до Благовещенки. После завершения проектирования, получения положительного заключения экспертизы и выделения финансирования будут проведены ремонтные работы. Ремонт участка между Пресновкой и Благовещенкой предусмотрен на последующем этапе.
Реализация проекта находится на контроле акимата Северо-Казахстанской области и будет осуществляться поэтапно в пределах бюджетного финансирования. Как передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.