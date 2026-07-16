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В ФРГ прокуратура ведет расследование против сатирика из-за оскорблений Мерца

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау начала расследование в отношении сатирика Уве Штаймле из-за его высказываний в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель и нынешнего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Источник: Reuters

Прокуратура усмотрела правонарушение в соответствии с параграфом 126 уголовного кодекса ФРГ. Речь идет о нарушении общественного спокойствия путем угрозы совершения преступных деяний. Штаймле во вторник вечером на мероприятии партии «Альтернатива для Германии» в Дессау-Рослау заявил, что Меркель якобы решила позировать стоя при создании портрета для галереи в Ведомстве федерального канцлера, поскольку «догадывается, что скоро будет сидеть».

«В настоящий момент она пока висит», — указал сатирик. А если сломается гвоздь, «то мы поставим ее к стенке», добавил он.

В адрес действующего канцлера Штаймле сказал: «Когда я вижу Фридриха Мерца, то иногда задаюсь вопросом, а где, собственно говоря, Штауффенберг, когда он действительно нужен?» Полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг был одним из активных участников движения Сопротивления, которые подверглись репрессиям после неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.

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