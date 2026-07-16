Полиция нашла автора сообщения с угрозами известному политику

Британская полиция задержала мужчину, подозреваемого в публикации угрозы в адрес лидера партии Reform UK Найджела Фараджа.
Основанием для расследования стало сообщение в социальной сети, автор которого обещал выстрелить политику в голову в случае его победы на выборах. Угрозу заметили еще в мае, после чего парламентские службы безопасности передали информацию правоохранительным органам.
Подозреваемому около 20 лет. Его задержали сотрудники подразделения лондонской полиции, которое занимается обеспечением безопасности парламента и правительственных учреждений. После допроса мужчину отпустили под залог на время продолжения расследования. Обвинение ему пока не предъявлено, поэтому юридически он остается подозреваемым, пишет Telegraph.
Дело получило широкий резонанс после убийства бывшего британского парламентария Энн Уиддекомб. Ее обнаружили мертвой в собственном доме в графстве Девон. Следствие считает нападение целенаправленным, а расследованием занялись специалисты по борьбе с терроризмом. Подозреваемого по этому делу проверяют на возможную причастность к подготовке или совершению террористического акта.
После произошедшего Фарадж заявил, что угрозы в адрес политиков слишком часто воспринимаются как обычная интернет-агрессия. Представители Reform UK потребовали увеличить расходы на охрану депутатов и сотрудников партий. Британские власти, в свою очередь, изучают необходимость пересмотра системы защиты публичных фигур, особенно во время избирательных кампаний и встреч с гражданами.
Следователям предстоит установить, собирался ли задержанный воплотить угрозу в жизнь и предпринимал ли для этого какие-либо действия. Полиция также проверяет его электронные устройства, переписку и возможные связи. Сам факт публикации угрожающего сообщения может повлечь уголовную ответственность, однако окончательная квалификация будет зависеть от результатов экспертиз и собранных доказательств.
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