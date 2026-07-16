Полиция нашла автора сообщения с угрозами известному политику

Следователям предстоит установить, собирался ли задержанный воплотить угрозу в жизнь и предпринимал ли для этого какие-либо действия. Полиция также проверяет его электронные устройства, переписку и возможные связи. Сам факт публикации угрожающего сообщения может повлечь уголовную ответственность, однако окончательная квалификация будет зависеть от результатов экспертиз и собранных доказательств.