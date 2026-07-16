Под Самарой второй раз за год пропал 82-летний пенсионер на Largus

Казус в том, что пожилой самарец уже терялся при похожих обстоятельствах в середине мая 2026 года. Тогда он уехал на той же машине на дачу со своим 4-летним внуком и пропал. Но тогда поиски заняли менее суток. Путешественники просто заплутали на лесных дорожках. Теперь мужчина исчез один и его не могут найти почти две недели. К поискам подключились полиция и волонтёры.