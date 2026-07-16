КСИР заявил об ударе по радиолокационной станции ПВО в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов по военным объектам в Кувейте в ходе восьмой волны операции «Наср-2». Об этом передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
Согласно опубликованной информации, целями атаки стали радиолокационная станция системы противовоздушной обороны C-RAM на авиабазе Али ас-Салем, а также район, где, по утверждению иранской стороны, находились американские военнослужащие.
Ранее армия Кувейта сообщала, что силы противовоздушной обороны страны отразили атаку вражеских беспилотников. Официальной информации о возможных последствиях заявленных КСИР ударов на момент публикации не приводилось.
Ранее КСИР сообщил о нанесении ударов по военным объектам США в Кувейте и Иордании в рамках шестой волны операции «Наср-2».