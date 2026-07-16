В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП из-за заснувшего водителя

А ранее в самом Иркутске водитель Toyota Camry сбил двух детей и уехал с места происшествия. 11 июля на улице Баумана машина врезалась в семилетнего и восьмилетнего мальчиков, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавших госпитализировали. Водителя нашли и задержали. Мужчина рассказал, что после ДТП скрывался в лесу.