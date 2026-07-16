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В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП из-за заснувшего водителя

В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь», причиной аварии могло стать засыпание водителя за рулём. Как сообщает региональная госавтоинспекция, легковой автомобиль врезался в грузовик.

Источник: Life.ru

Легковой автомобиль врезался в грузовик. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38.

«Предварительно установлено, что 45-летний житель Усть-Илимска на автомобиле “Мазда”, двигаясь в направлении областного центра, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом “Scania” под управлением 53-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

В результате столкновения травмы получили водитель легкового автомобиля, его 47-летняя пассажирка, а также двое детей 11 и 8 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Со слов водителя иномарки, опасный манёвр произошёл из-за его засыпания и потери внимания. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

А ранее в самом Иркутске водитель Toyota Camry сбил двух детей и уехал с места происшествия. 11 июля на улице Баумана машина врезалась в семилетнего и восьмилетнего мальчиков, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавших госпитализировали. Водителя нашли и задержали. Мужчина рассказал, что после ДТП скрывался в лесу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.