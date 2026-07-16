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Восемь подростков потерялись на высоте 3600 метров в горах Алматы

В МЧС сообщили, что группа из восьми подростков потерялась на высоте 3600 метров в горах Алматы. Они отправились на Большой Алматинский пик, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в МЧС, в Бостандыкском районе Алматы, в районе Большого Алматинского пика на высоте 3681 метр над уровнем моря, спасатели республиканской службы спасения «Барыс» МЧС совместно со службой спасения ДЧС города Алматы провели спасательную операцию.

«Восемь подростков накануне утром самостоятельно поднялись в горы, однако во время маршрута сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься. После получения сообщения спасатели оперативно определили их местонахождение и незамедлительно выдвинулись на помощь», — рассказали в ведомстве.

Прибыв на место, сотрудники МЧС сопроводили подростков по безопасному маршруту и благополучно спустили их до экопоста «Алма-Арасан».

Медицинская помощь никому не потребовалась.

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