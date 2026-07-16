Восемь подростков потерялись на высоте 3600 метров в горах Алматы

«Восемь подростков накануне утром самостоятельно поднялись в горы, однако во время маршрута сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься. После получения сообщения спасатели оперативно определили их местонахождение и незамедлительно выдвинулись на помощь», — рассказали в ведомстве.
Прибыв на место, сотрудники МЧС сопроводили подростков по безопасному маршруту и благополучно спустили их до экопоста «Алма-Арасан».
Медицинская помощь никому не потребовалась.
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