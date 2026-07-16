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В Киеве произошел пожар на складах

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что помещения расположены в Святошинском районе.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складах после взрывов в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, складские помещения расположены в Святошинском районе города.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила в своем Telegram-канале, что склады также загорелись в Дарницком районе столицы. К утру пожары в Дарницком районе удалось ликвидировать, а в Святошинском — локализовать возгорание.

В ночь на 16 июля в Киеве произошли взрывы.