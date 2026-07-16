В Киеве произошел пожар на складах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складах после взрывов в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По данным, опубликованным в его Telegram-канале, складские помещения расположены в Святошинском районе города.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила в своем Telegram-канале, что склады также загорелись в Дарницком районе столицы. К утру пожары в Дарницком районе удалось ликвидировать, а в Святошинском — локализовать возгорание.
В ночь на 16 июля в Киеве произошли взрывы.