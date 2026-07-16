В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Одессе в ночь на четверг, 16 июля, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.
«В Одессе прогремел взрыв», — отмечается в сообщениях.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о поражении четырех кораблей в портах Украины, доставлявших грузы ВСУ.
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