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Мужчина решил на спор переплыть озеро Чередовое и погиб

Его личность устанавливают правоохранительные органы.

Источник: Om1 Омск

Омские правоохранители сообщили о новом трагическом происшествии на водоеме. Мужчина, личность которого пока не установлена, отправился купаться на озеро Чередовое, расположенное в Ленинском округе, и утонул.

Как уточнили в полиции, он находился у воды в одиночестве, однако позже присоединился к группе других отдыхающих. Компания распивала спиртные напитки. Вскоре двое мужчин решили устроить соревнование — кто быстрее переплывет озеро. Однако на середине дистанции один из них внезапно ушел под воду и больше не появился на поверхности.

Жителям Омска вновь напоминают: совмещать отдых у воды с алкоголем крайне опасно и недопустимо.