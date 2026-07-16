Мужчина решил на спор переплыть озеро Чередовое и погиб

Омские правоохранители сообщили о новом трагическом происшествии на водоеме. Мужчина, личность которого пока не установлена, отправился купаться на озеро Чередовое, расположенное в Ленинском округе, и утонул.
Как уточнили в полиции, он находился у воды в одиночестве, однако позже присоединился к группе других отдыхающих. Компания распивала спиртные напитки. Вскоре двое мужчин решили устроить соревнование — кто быстрее переплывет озеро. Однако на середине дистанции один из них внезапно ушел под воду и больше не появился на поверхности.
Жителям Омска вновь напоминают: совмещать отдых у воды с алкоголем крайне опасно и недопустимо.