Мужчина решил на спор переплыть озеро Чередовое и погиб

Как уточнили в полиции, он находился у воды в одиночестве, однако позже присоединился к группе других отдыхающих. Компания распивала спиртные напитки. Вскоре двое мужчин решили устроить соревнование — кто быстрее переплывет озеро. Однако на середине дистанции один из них внезапно ушел под воду и больше не появился на поверхности.