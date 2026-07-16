Число пострадавших при покупке айфонов из ОАЭ достигло 400 человек

Скандал вокруг челябинского магазина PROstore & PROtechno набирает обороты. По информации ГУ МВД по Челябинской области на 15 июля, число пострадавших превысило 400 человек (сутками ранее их было 150). Все они внесли предоплату за гаджеты из ОАЭ, но остались без товара. Полиция сформировала специальную следственную группу и продолжает опрос сотен новых заявителей в рамках начатой проверки.
Параллельно администрация магазина через Telegram предупредила клиентов о новой угрозе. Покупателям настоятельно рекомендуют не переводить деньги третьим лицам, которые обещают помочь с оформлением возврата. Представители бренда утверждают, что ни ИП Стрельников М. А. (Челябинск), ни ИП Низамова М. Ю. (Миасс) не имеют доступа к средствам для совершения выплат из-за блокировки счетов в ходе следственных мероприятий.
Конфликт перешел в острую фазу 14 июля, когда десятки горожан заблокировали помещение на улице Сони Кривой, требуя вернуть деньги. Сотрудники на месте отсутствовали, ситуацию пришлось урегулировать прибывшему наряду полиции. Напомним, массовые задержки поставок начались еще в июне, однако публичные обещания директора Максима Стрельникова наладить логистику и отказаться от предзаказов так и не были выполнены.