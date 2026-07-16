Число пострадавших при покупке айфонов из ОАЭ достигло 400 человек

Скандал вокруг челябинского магазина PROstore & PROtechno набирает обороты. По информации ГУ МВД по Челябинской области на 15 июля, число пострадавших превысило 400 человек (сутками ранее их было 150). Все они внесли предоплату за гаджеты из ОАЭ, но остались без товара. Полиция сформировала специальную следственную группу и продолжает опрос сотен новых заявителей в рамках начатой проверки.