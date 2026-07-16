Смерть байкера: водитель легковушки не пропустил мотоцикл

Инцидент случился вечером 15 июля на 7-м километре Велижанского тракта. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Hyundai, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении электробайку, следовавшему по главной дороге. В результате удара водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия.