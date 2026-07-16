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Смерть байкера: водитель легковушки не пропустил мотоцикл

На трассе под Тюменью произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

На трассе под Тюменью произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 53-летний байкер погиб в результате столкновения с легковым автомобилем, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Инцидент случился вечером 15 июля на 7-м километре Велижанского тракта. По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Hyundai, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении электробайку, следовавшему по главной дороге. В результате удара водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося.

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