Десятки домов затопило новой волной паводка в Ирбитском МО за сутки

На сегодня на Среднем Урале открыто шесть пунктов временного размещения: четыре в Ирбитском МО и два — в Ирбите. В них временно проживают 88 человек, в том числе 32 ребенка. За сутки спасатели доставили жителям изолированных водой населенных пунктов более 400 продуктовых наборов, 2 тонны бутилированной воды, а также выполнили десятки запросов на доставку медикаментов. На территории сельхозпредприятия «Килачевское» завершено возведение защитных дамб из песчаных мешков для предотвращения подтопления объектов животноводства, ведется откачка поступающей воды мотопомпами.