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Мужчина украл котенка из зоомагазина и пошел вместе с ним грабить банк

Мужчину задержали в американском штате Мэриленд после попытки ограбить банк, куда он пришел с похищенным из соседнего зоомагазина котенком.

Мужчину задержали в американском штате Мэриленд после попытки ограбить банк, куда он пришел с похищенным из соседнего зоомагазина котенком. Трехмесячная кошечка по кличке Магнолия не пострадала и после происшествия вернулась под опеку волонтеров.

Инцидент произошел утром 13 июля в городе Белтсвилл. Незадолго до нападения на банк мужчина зашел в зоомагазин и забрал черно-белого котенка из зоны, где содержались животные, подготовленные к передаче новым хозяевам.

Работники магазина рассказали, что посетитель приходил к Магнолии почти каждый день в течение двух недель. В день похищения он дождался момента, когда рядом не было сотрудников, открыл вольер ключом, схватил животное и выбежал из помещения.

После этого мужчина пересек парковку и вошел в расположенное рядом отделение банка. Внутри он передал котенка управляющему и попросил присмотреть за ним, пока сам готовил записку. Затем посетитель отдал бумагу кассиру и потребовал наличные.

Получить деньги ему не удалось. Полицейские прибыли в отделение и задержали подозреваемого без происшествий. Магнолию обнаружили невредимой в кабинете управляющего. Пострадавших во время попытки ограбления не было.

Полиция округа Принс-Джордж подтвердила задержание, но не стала раскрывать личность мужчины, поскольку расследование еще продолжается. Представители волонтерской организации сообщили, что котенок по-прежнему ждет нового хозяина и доступен для усыновления.

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