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Хабаровская пенсионерка вернула «инвестированные» мошенникам 700 тыс рублей

Прокуратура помогла возвратить деньги через суд.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске в пользу 62-летней пенсионерки с дроппера мошенников взыскано 700 тыс рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Осенью 2024 года хабаровчанка получила предложение от неизвестного заработать на инвестициях и перевела деньги мошенникам. Обещанный высокий доход она не увидела, как и свои сбережения. В дальнейшем горожанка обратилась в прокуратуру, которая провела по ее заявлению проверку и подала иск в суд.

— Прокурор Краснофлотского района обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с владельца счета, на который поступили деньги. Суд удовлетворил требования и взыскал около 730 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, две хабаровчанки «инвестировали» мошенникам 7,5 млн рублей.