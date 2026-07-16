Хабаровская пенсионерка вернула «инвестированные» мошенникам 700 тыс рублей

Осенью 2024 года хабаровчанка получила предложение от неизвестного заработать на инвестициях и перевела деньги мошенникам. Обещанный высокий доход она не увидела, как и свои сбережения. В дальнейшем горожанка обратилась в прокуратуру, которая провела по ее заявлению проверку и подала иск в суд.