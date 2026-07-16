Частные дома подтопило в одном из городов Челябинской области

Частные дома подтопило в Верхнеуфалейском городском округе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
О ситуации информирует местная администрация.
«В связи с сильными осадками и подъемом уровня воды в водоемах произошло подтопление частных домовладений. Распоряжением главы округа Андрея Рябенко создан оперативный штаб по ликвидации последствий», — прокомментировали власти.
В город прибыли сотрудники МЧС из Челябинска для помощи местным службам.
«Ведется ежечасный мониторинг уровня воды. Организован пункт временного размещения для пострадавших», — отчитались чиновники.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше