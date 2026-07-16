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Частные дома подтопило в одном из городов Челябинской области

На территории города объявлен режим повышенной готовности.

Источник: dostup1.ru

Частные дома подтопило в Верхнеуфалейском городском округе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О ситуации информирует местная администрация.

«В связи с сильными осадками и подъемом уровня воды в водоемах произошло подтопление частных домовладений. Распоряжением главы округа Андрея Рябенко создан оперативный штаб по ликвидации последствий», — прокомментировали власти.

В город прибыли сотрудники МЧС из Челябинска для помощи местным службам.

«Ведется ежечасный мониторинг уровня воды. Организован пункт временного размещения для пострадавших», — отчитались чиновники.

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