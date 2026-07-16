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Сход вагонов и задержки пассажирских поездов: главное об инциденте на участке Свердловской ж/д

Секция локомотива и шесть вагонов сошли с рельсов в Пермском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае вечером 15 июля зафиксировали сход вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. Инцидент случился на участке Кишерть — Шумково. В результате с задержками следуют несколько пассажирских поездов. Об этом предупредили в пресс-службе Свердловской железной дороги в «Макс».

«В связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги в пути следования задерживаются пассажирские поезда», — говорится в материале.

Так, с опозданием следуют составы № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург и № 109 Новый Уренгой — Москва. Они пройдут измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва.

Кроме того, обновления наблюдаются в путях следования поездов № 1 Владивосток — Москва, № 85 Серов — Москва, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург.

Ранее подобный инцидент произошел в Красноярском крае. С рельсов сошли 15 вагонов с углем. Пострадавших нет.