Сход вагонов и задержки пассажирских поездов: главное об инциденте на участке Свердловской ж/д

В Пермском крае вечером 15 июля зафиксировали сход вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. Инцидент случился на участке Кишерть — Шумково. В результате с задержками следуют несколько пассажирских поездов. Об этом предупредили в пресс-службе Свердловской железной дороги в «Макс».