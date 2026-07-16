В Пензенской области отменили беспилотную опасность

ПЕНЗА, 16 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в «Максе».
«На территории Пензенской области отменен режим “Беспилотная опасность”, — написал он.
Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
ПЕНЗА, 16 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в «Максе».
«На территории Пензенской области отменен режим “Беспилотная опасность”, — написал он.