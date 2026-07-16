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Движение транспорта из Ярославля в Москву временно перекрыто

Ограничения введены на выезде из Ярославля из-за атаки дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Ярославле временно закрыли движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Ограничения ввели на выезде из города, от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Наш регион подвергается вражеской атаке БПЛА. В целях безопасности движение транспорта на этом участке перекрыто», — заявил глава области.

Жителей настоятельно просят не направляться в сторону закрытой зоны и выбирать альтернативные пути объезда. В районе ЧП продолжают работу подразделения Минобороны и силовых ведомств. Ограничения будут сняты только после полной отмены сигнала «Беспилотная опасность».

Напомним, за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили восемь управляемых авиабомб и 558 беспилотников самолетного типа украинской армии.

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