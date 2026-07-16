Движение транспорта из Ярославля в Москву временно перекрыто

В Ярославле временно закрыли движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Ограничения ввели на выезде из города, от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
«Наш регион подвергается вражеской атаке БПЛА. В целях безопасности движение транспорта на этом участке перекрыто», — заявил глава области.
Жителей настоятельно просят не направляться в сторону закрытой зоны и выбирать альтернативные пути объезда. В районе ЧП продолжают работу подразделения Минобороны и силовых ведомств. Ограничения будут сняты только после полной отмены сигнала «Беспилотная опасность».
Напомним, за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили восемь управляемых авиабомб и 558 беспилотников самолетного типа украинской армии.