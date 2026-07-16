Не сумев снять машину с ручника, угонщик бросил автомобиль и был задержан

Брин вышел на парковку и начал снимать происходящее на телефон. На записи видно, как водитель пытается выехать задним ходом, но машина лишь подпрыгивает и почти не движется. Сантехник крикнул мужчине, что тот не снял автомобиль с ручного тормоза, однако даже после подсказки водитель так и не смог разобраться с управлением.