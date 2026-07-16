Не сумев снять машину с ручника, угонщик бросил автомобиль и был задержан

Предполагаемый угонщик в австралийском Перте не смог скрыться на автомобиле, поскольку не сумел снять его со стояночного тормоза. После неудачной попытки уехать мужчина бросил машину и попытался убежать, однако его задержал случайный очевидец до приезда полиции.
Инцидент произошел возле магазина алкогольных напитков в пригороде Карин. Сантехник Адам Брин заметил мужчину, выбежавшего из торговой точки с несколькими бутылками. В этот момент один из свидетелей сообщил ему, что тот сел в автомобиль, который, предположительно, был угнан.
Брин вышел на парковку и начал снимать происходящее на телефон. На записи видно, как водитель пытается выехать задним ходом, но машина лишь подпрыгивает и почти не движется. Сантехник крикнул мужчине, что тот не снял автомобиль с ручного тормоза, однако даже после подсказки водитель так и не смог разобраться с управлением.
В итоге автомобиль смог проехать лишь несколько метров. Он пересек разделительную полосу и остановился. После этого мужчина выбежал из салона и попытался скрыться бегом.
Сантехник бросился за ним. Между мужчинами завязалась борьба, во время которой Брин, ранее занимавшийся джиу-джитсу, сумел повалить беглеца на землю и удерживал его до прибытия полиции. Помочь ему вызвались еще двое рабочих, оказавшихся неподалеку.
После задержания Брин сделал с предполагаемым угонщиком селфи. Сам он получил синяк под глазом. Позже, по словам сантехника, полицейские нашли в сумке задержанного небольшой предмет, похожий на оружие.
Запись курьезной попытки побега быстро разошлась по социальным сетям, собрав сотни тысяч просмотров. Австралийский юрист Джон Хаммонд, комментируя произошедшее, назвал действия сантехника смелыми, однако напомнил, что гражданское задержание может обернуться юридическими последствиями для самого очевидца, если при задержании будет применена чрезмерная сила.
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