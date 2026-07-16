Житель Башкирии во время драки использовал в качестве оружия свою машину: один человек чудом не погиб

В августе прошлого года на дороге между селом Старобалтачево и деревней Тузлубино встретились две компании молодых людей. Возник конфликт, который перерос в драку. 23-летний парень сел за руль Volkswagen Golf и несколько раз направлял автомобиль в сторону людей — те были вынуждены уворачиваться, одному из участников конфликта этого не удалось. Причиненные ему увечья квалифицировали как тяжкий вред здоровью.