Силы ПВО Минобороны 16 июля уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Ранее в Тульской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над регионом. Пострадавших нет. В Саратовской области атака БПЛА привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Энгельсе. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.
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