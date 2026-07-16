В Таганроге и пяти районах Ростовской области уничтожили 25 БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. 25 беспилотников уничтожены за ночь в Таганроге и 5 районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены 25 БПЛА в городе Таганрог и 5 районах области», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что были атакованы следующие районы региона: Аксайский, Веселовский, Октябрьский (сельский), Шолоховский и Чертковский.
Слюсарь также отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступало. По его словам, эта информация будет уточняться.
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