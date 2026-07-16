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В Хабаровске водитель автобуса сбежал с места аварии после ДТП

Происшествие случилось сегодня утром на Волочаевской улице.

Источник: Хабаровский край сегодня

16 июля в Хабаровске пассажирский автобус № 19 выехал с дороги на газон и сбил деревья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло около 7 утра на улице Волочаевской. Автобус ехал без пассажиров. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал с проезжей части на газон и врезался в молодые деревья, переломав их. После этого он оставил транспортное средство на месте аварии и скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, пьяный водитель без прав сбил 16-летнюю комсомольчанку на тротуаре.