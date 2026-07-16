В Хабаровске водитель автобуса сбежал с места аварии после ДТП

ДТП произошло около 7 утра на улице Волочаевской. Автобус ехал без пассажиров. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал с проезжей части на газон и врезался в молодые деревья, переломав их. После этого он оставил транспортное средство на месте аварии и скрылся с места ДТП.