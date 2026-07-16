Собянин: Силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на подлете к Москве

В Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали 93 украинских БПЛА в ночь на 15 июля над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, атака отражалась с 20:00 14 июля до 07:00 15 июля.