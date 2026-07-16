В Пермском крае из-за схода составов задерживаются девять поездов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Девять пассажирских поездов задерживаются в пути в связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае после схода составов ночью, сообщает компания РЖД.
По данным Свердловской железной дороги, 15 июля в 23.31 мск на двухпутном электрифицированном участке Кишерть — Шумково произошел сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. Пострадавших нет.
«В связи с восстановительными работами на перегоне Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги в пути следования задерживаются пассажирские поезда», — говорится в сообщении РЖД.
Как сообщают в РЖД, четыре поезда: № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут на станции Пермь.
Также поезда № 1 Владивосток — Москва, № 85 Серов — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут на станции Пермь.
Поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург будут отправлены измененным маршрутом через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут на станции Екатеринбург.
«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — заключили в РЖД.