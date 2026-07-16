Поезда в города Урала проследуют другим маршрутом из-за аварии в Пермском крае

Со скорректированным расписанием отправятся следующие составы:
Поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой — Москва проследуют измененным маршрутом через станции Кузино и Лысьва и выйдут на основной маршрут по станции Пермь;
Поезда № 1 Владивосток — Москва, № 85 Серов — Москва также проследуют измененным маршрутом через станции Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовская с выходом на основной маршрут по станции Пермь;
Поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург будут отправлены измененным маршрутом через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.
Пассажиров, чьи поезда задержались в пути более четырех часов, обеспечат горячим питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.
Около полуночи на двухпутном участке СвЖД Кишерть — Шумково в Пермском крае с путей сошли шесть вагонов и одна секция локомотива поезда, который перевозил глинозем. Пострадавших в результате аварии нет.