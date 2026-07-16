Силы ПВО сбили шесть БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО России уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Сегодня утром власти частично ограничили работу столичных аэропортов Шереметьево и Внуково. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
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